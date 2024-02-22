У Дуды прокомментировали призыв Зеленского о правительственной встрече на границе

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера поддержал идею встречи украинского и польского правительств с представителями Еврокомиссии для решения кризиса на границе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире TVN24.

"Президент выступает за то, чтобы этот диалог (переговоры с фермерами и украинской стороной – ред.) состоялся. Это единственный способ решить эту огромную проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная (...) Наши фермеры борются за средства к существованию. Украинский народ борется за средства к существованию. Ситуация является фатальной с обеих сторон, с этой точки зрения, потому что решимость с обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", – сказал Дера.

"Нет другого пути, чем переговоры, диалог и решения, связанные с Европейским Союзом. Я хотел бы напомнить, что фермеры по всей Европе сегодня протестуют против того, что происходит с сельским хозяйством в Европейском Союзе", – добавил он.

Дера передал, что Дуда "поддерживает" встречу между двумя правительствами.

"Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Не забывайте, что все, что сейчас происходит на границе – этот конфликт с зерном, с сельскохозяйственной продукцией, является следствием войны", – сказал он.

Отвечая на вопрос, мог бы, по его мнению, Анджей Дуда быть "патроном" встречи, Дера отметил, что речь не идет о том, кто бы имел над ней патронат. "Сейчас нужна встреча нашего польского правительства во главе с Дональдом Туском с украинским правительством и, самое главное, с представителями ЕС", – сказал он.

Как сообщалось, 21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

С 20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошло несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения на границе.

Польский президент Анджей Дуда, комментируя блокирование польскими фермерами границы с Украиной, заявил, что власти Польши не могут ограничить их право на законный протест.

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