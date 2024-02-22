У Дуди прокоментували заклик Зеленського щодо урядової зустрічі на кордоні

Державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера підтримав ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Єврокомісії для розв’язання кризи на кордоні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі TVN24.

"Президент виступає за те, щоб цей діалог (переговори з фермерами та українською стороною – ред.) відбувся. Це єдиний спосіб вирішити цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. (...) Наші фермери борються за засоби до існування. Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація є фатальною з обох сторін, з цієї точки зору, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", – сказав

"Немає іншого шляху, ніж переговори, діалог і рішення, пов'язані з Європейським Союзом. Я хотів би нагадати, що фермери по всій Європі сьогодні протестують проти того, що відбувається з сільським господарством в Європейському Союзі", – додав він.

Дера передав, що Дуда "підтримує" зустріч між двома урядами.

"Президент робить все в цьому дусі, щоб підтримати і допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільськогосподарською продукцією, є наслідком війни", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи міг би, на його думку, Анджей Дуда бути "патроном" зустрічі, Дера зазначив, що не йдеться про те, хто б мав над нею патронат. "Зараз потрібна зустріч нашого польського уряду на чолі з Дональдом Туском з українським урядом і, найголовніше, з представниками ЄС", – сказав він.

Як повідомлялось, 21 лютого президент Володимир Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Польський президент Анджей Дуда, коментуючи блокування польськими фермерами кордону з Україною, заявив, що влада Польщі не може обмежити їхнє право на законний протест.

Читайте також: Навести лад на кордоні: чому Україні та Польщі потрібна допомога місії Frontex.