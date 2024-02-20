Дуда сожалеет, что фермеры в Польше высыпают украинское зерно, но защищает их право на протест

Польский президент Анджей Дуда, комментируя блокирование польскими фермерами границы с Украиной, заявил, что власти Польши не могут ограничить их право на законный протест и что они имеют основания на такие действия.

Об этом Дуда рассказал в опубликованном 20 февраля интервью "Украинскому радио", сообщает "Европейская правда".

Журналистка спросила президента Польши, как он оценивает случаи, когда польские протестующие, которые перекрывали пункты пропуска на границе, высыпали украинское зерно на дорогу.

"Я сожалею, что такие ситуации произошли, но, с другой стороны, прошу также помнить, что Польша – демократическая страна, где право на протест просто существует. И оно гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, этот протест просто толерантно воспринимается и защищается", – сказал он.

Дуда подчеркнул, что сельскохозяйственные профсоюзы в Польше действуют независимо от польских властей, и они не могут вмешиваться в их решения блокировать границу.

"Это определенный конфликт интересов между фермерами и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине... Они просто боятся за свое существование, они боятся за свои хозяйства. У них тоже есть кредиты, которые нужно возвращать, у них тоже есть семьи, которые нужно содержать, у них тоже есть расходы, связанные с функционированием их хозяйств", – добавил польский президент.

На вопрос, как решить эту ситуацию, Дуда возложил надежды на переговоры – как это было во время протестов польских дальнобойщиков в конце прошлого и в начале этого года.

"Надеюсь, что и этот вопрос удастся решить так же – спокойно, путем переговоров. Как я уже говорил: у нас в Польше демократическая система. В Польше никто не может напасть на людей, которые мирно протестуют, которые отстаивают свои интересы", – отметил он.

Напомним, утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути. В ответ на польские акции украинские перевозчики начали протест возле ПП "Рава-Русская – Гребенное", "Краковец – Корчева" и "Шегини – Медика".

Вице-премьеры украинского правительства Александр Кубраков и Юлия Свириденко призвали к скорейшему решению блокирования пунктов пропуска на границе Польши и Украины, в частности препятствование пассажирскому движению.