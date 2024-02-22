Байден назвал Путина "помешанным сукиным сыном"

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "помешанным сукиным сыном" во время мероприятия по сбору средств в среду в Сан-Франциско.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"У нас есть помешанный сукин сын, этот парень, Путин, другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", – сказал Байден, обращаясь к собравшимся на благотворительном вечере.

Байден также раскритиковал комментарии бывшего президента Дональда Трампа, который сравнил свои юридические проблемы со смертью российского оппозиционера и критика Кремля Алексея Навального. Президент перефразировал комментарии своего предшественника, а затем сказал присутствующим, что "если бы я стоял здесь 10-15 лет назад и говорил все это, вы бы все считали, что я должен быть заключен в тюрьму".

"Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали так же, как преследовали Навального. Откуда, черт возьми, это берется", – сказал Байден, по словам журналистов, присутствующих в зале.

В отличие от Байдена и других западных лидеров, Трамп, лидер республиканцев на президентских выборах 2024 года, до сих пор не осудил Россию или Путина за смерть Навального.

Напомним, Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".