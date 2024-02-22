Туск жестко раскритиковал пропутинский плакат на протесте фермеров

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что хотя понимает протесты фермеров и готов защищать их интересы, любые пророссийские лозунги на этих акциях абсолютно неприемлемы.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Туск отметил, что продолжит пытаться защитить интересы польских аграриев и ведет для этого переговоры с Украиной и Еврокомиссией, но пророссийские лозунги на протестах является "красной линией".

"Есть одна вещь, с которой я никогда не соглашусь: мы не можем позволить проявлять себя на польско-украинской границе и пользоваться фермерскими протестами тем, кто открыто и бесстыдно поддерживает Путина, служит российской пропаганде и дискредитирует польское государство, нас, поляков, и всех протестующих", – подчеркнул премьер Польши.

Напомним, речь идет о плакате фермера с призывом к Путину "навести порядок с Украиной, Брюсселем и польской властью".

Ранее на этот случай жестко отреагировало также МИД Польши.

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