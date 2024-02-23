Польському фермеру зі скандальним плакатом про Путіна загрожує 5 років в’язниці

Фермеру, який у вівторок під час акції протесту вивісив на тракторі прапор СРСР і плакат з гаслом "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями", були пред'явлені офіційні звинувачення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Співробітники поліції затримали водія трактора, провели фото- та відеофіксацію, вилучили банер і прапор. У п’ятницю його викликали на допит.

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Речниця Регіональної прокуратури Глівіце Йоанна Сморчевська повідомила, що Пьотр Г. вислухав звинувачення в підбурюванні до агресивної війни проти Польщі, вихвалянні агресії Росії проти України і пропаганді комуністичної ідеології.

Пьотр Г. відмовився давати пояснення. Прокуратура застосувала до нього запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та майнової поруки.

Йому може загрожувати покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, йдеться про плакат фермера із закликом до Путіна "навести лад з Україною, Брюсселем та польською владою".

Раніше на цей випадок жорстко відреагувало також МЗС Польщі.

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