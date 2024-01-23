ЦРУ в новом ролике пытается завербовать двойных агентов в России
Центральное разведывательное управление США выпустило новое русскоязычное видео, в котором пытается убедить сотрудников российской разведки перейти на сторону Соединенных Штатов и работать двойными агентами.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Видео, опубликованное в официальном канале ЦРУ в сети Twitter (Х), пытается обратиться к патриотически настроенным россиянам, которые работают в разведке и могут чувствовать себя преданными из-за коррупции в элите и плохого обеспечения российских вооруженных сил.
Почему я связался с ЦРУ: Ради Родиныhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/sBNWgc93PM— CIA (@CIA) January 22, 2024
Главный вымышленный герой видео – 35-летний мужчина, сотрудник ГРУ, который считает себя патриотом, любящим Россию и когда-то служившим десантником.
"Хватит ли у меня мужества противостоять этому предательству?" – спрашивает он, прежде чем сказать, что настоящий враг находится внутри России в виде коррумпированного руководства и элиты.
"Высшее руководство продало страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты жуют гнилую картошку и стреляют из доисторического оружия. Наши люди вынуждены давать взятки, чтобы просто найти работу", – говорит мужчина.
Мужчина говорит, что его патриотизм подтолкнул его к действиям и сотрудничеству с ЦРУ, а финальный кадр видео показывает, как он связывается с ЦРУ по мобильному телефону.
"Те, кто вас окружает, могут не хотеть слышать правду. Но мы хотим. Вы не бессильны", – говорится в вербовочном видеоролике.
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в июле, что недовольство некоторых россиян войной в Украине создает редкую возможность для вербовки шпионов, и что ЦРУ не собирается эту возможность терять.
ЦРУ запустило кампанию, которая призвана убедить недовольных войной в Украине и жизнью жителей РФ поделиться секретной информацией.