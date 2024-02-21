Генконсул Польши во Львове осудила протесты фермеров на границе и извинилась перед Украиной

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич решительно осудила действия польских фермеров на польско-украинской границе и извинилась "перед воюющей Украиной".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья. То, что происходит, не может быть делом рук моих соотечественников", – написала Дзвонкевич на своей странице в Facebook.

Вспоминая о событиях Варшавского восстания, она отметила, что думала, что только россияне, которые отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы, могут вести себя так позорно.

"А что сегодня делают "польские" фермеры и транспортники? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседа, который борется за свободу. Дело не в требованиях, а в форме протеста. Стыд и позор. Прошу прощения у воюющей Украины, простите", – написала дипломат.

Напомним, 20 февраля протесты польских фермеров на границе обострились. Среди прочего, они перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути, что стало уже вторым подобным случаем.

В ответ на польские акции украинские перевозчики начали протест возле ПП "Рава-Русская – Гребенне", "Краковец – Корчова" и "Шегини – Медыка".

Один из лидеров польских протестов допустил блокирование пассажирских перевозок в ответ на акции с украинской стороны.