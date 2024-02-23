Польская полиция расследует новый инцидент с рассыпанным рапсом
Польская полиция начала расследование нового случая с рассыпанным зерновым грузом из Украины.
Заявление представительницы полиции в городе Холм приводит PAP, сообщает "Европейская правда".
"Мы проверяем информацию о рассыпанном рапсе из поезда, который въехал в Польшу из Украины и стоял на железной дороге в гмине Дорогуск", – отметили в полиции.
Сейчас правоохранители находятся на месте инцидента и проводят следственные действия.
В пятницу утром на железнодорожной станции в Дорогуске неизвестные открыли люки двух зерновозов из Украины, из которых на пути высыпали рапс.
Напомним, предыдущий инцидент с рассыпанным зерном на железной дороге произошел 20 февраля возле КПП "Медика – Шегини" – фермеры высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.
Генконсул Польши во Львове после того извинилась перед Украиной.
Первый такой случай с зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.
Читайте также статью о том, почему польские власти не реагируют на блокаду границы и может ли это измениться.