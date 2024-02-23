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На границе с Польшей снова повредили зерновой груз из Украины

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Пятница, 23 февраля 2024, 12:26

На границе с Польшей на железнодорожном КПП "Дорогуск" снова повредили груз украинских зерновых, который должен был ехать транзитом в Гамбург в Германию.

Об этом заявили в Министерстве восстановления, пишет "Европейская правда".

Около 9 часов утра, согласно сообщению, в пятницу неизвестные лица повредили рапс в трех зерновозах. Груз должен был следовать через Польшу транзитом в Гамбург. Как следует из фото, обнародованного вице-премьером Александром Кубраковым, груз частично высыпали на пути.

В сообщении отметили, что "Укрзализныця" готовит обращение по этому поводу в правоохранительные органы Польши.

"Скажу лишь, что безнаказанные преступления всегда возвращаются. Хоть это военная агрессия, хоть поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их (преступления. – Ред.) повторить", – прокомментировал  вице-премьер – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, предыдущий инцидент с рассыпанным зерном на железной дороге произошел 20 февраля возле КПП "Медика – Шегини" – фермеры высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

А первый такой случай с зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.

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