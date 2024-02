На границе с Польшей снова повредили зерновой груз из Украины

На границе с Польшей на железнодорожном КПП "Дорогуск" снова повредили груз украинских зерновых, который должен был ехать транзитом в Гамбург в Германию.

Об этом заявили в Министерстве восстановления, пишет "Европейская правда".

Около 9 часов утра, согласно сообщению, в пятницу неизвестные лица повредили рапс в трех зерновозах. Груз должен был следовать через Польшу транзитом в Гамбург. Как следует из фото, обнародованного вице-премьером Александром Кубраковым, груз частично высыпали на пути.

This morning, unknown persons damaged Ukrainian agricultural products at the Dorohusk (Poland) railway station. Three grain trucks with rapeseed were opened. This is a transit cargo heading to Germany (Hamburg).



I will only say that unpunished crimes always return. Whether it… pic.twitter.com/yL5CUHRZRP