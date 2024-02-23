На границе с Польшей снова повредили зерновой груз из Украины

На границе с Польшей на железнодорожном КПП "Дорогуск" снова повредили груз украинских зерновых, который должен был ехать транзитом в Гамбург в Германию.

Об этом заявили в Министерстве восстановления, пишет "Европейская правда".

Около 9 часов утра, согласно сообщению, в пятницу неизвестные лица повредили рапс в трех зерновозах. Груз должен был следовать через Польшу транзитом в Гамбург. Как следует из фото, обнародованного вице-премьером Александром Кубраковым, груз частично высыпали на пути.

This morning, unknown persons damaged Ukrainian agricultural products at the Dorohusk (Poland) railway station. Three grain trucks with rapeseed were opened. This is a transit cargo heading to Germany (Hamburg).



I will only say that unpunished crimes always return. Whether it… pic.twitter.com/yL5CUHRZRP February 23, 2024

В сообщении отметили, что "Укрзализныця" готовит обращение по этому поводу в правоохранительные органы Польши.

"Скажу лишь, что безнаказанные преступления всегда возвращаются. Хоть это военная агрессия, хоть поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их (преступления. – Ред.) повторить", – прокомментировал вице-премьер – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, предыдущий инцидент с рассыпанным зерном на железной дороге произошел 20 февраля возле КПП "Медика – Шегини" – фермеры высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

А первый такой случай с зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.

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