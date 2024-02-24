Премьер Бельгии: РФ в войне против Украины терпела одно стратегическое поражение за другим

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, во время мемориальной церемонии по случаю второй годовщины широкомасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле рассказал о неудачах России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина.

"Война РФ против Украины многое изменила в Украине и во всем мире. Россия терпела одно стратегическое поражение за другим. НАТО увеличило свою эффективность и снова стало центром коллективной безопасности в Европе... Российский флот уничтожен. Российское оружие оказалось таким, которое не может противостоять западному", – заявил де Кроо.

Он добавил, что всего этого не было бы, если бы не произошли такие важные битвы, в Гостомеле, которые позволили Украине продолжать борьбу.

"Русские пытались создать в Гостомеле плацдарм..., но они потерпели поражение. Российское поражение в Гостомеле было началом конца российской попытки захватить Киев", – отметил де Кроо.

Бельгийский премьер – один из ряда топ-чиновников, которые приехали в Киев во вторую годовщину полномасштабной войны: это также премьеры Канады Джастин Трюдо, Италии Джорджия Мелони и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Приехал также бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как символично встретил прибывающих в Киев западных топ-чиновников в аэропорту Гостомеля, который Кремль хотел сделать плацдармом для высадки десанта и быстрого захвата Киева.

Об ожидаемом приезде фон дер Ляйен и премьера Бельгии СМИ неофициально сообщали еще в пятницу.