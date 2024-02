Зеленский символично встретил западных лидеров в аэропорту Гостомеля

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как символично встретил прибывающих в Киев западных топ-чиновников в аэропорту Гостомеля, который Кремль хотел сделать плацдармом для высадки десанта и быстрого захвата Киева.

Как сообщает "Европейская правда", видео Зеленский опубликовал на своих официальных страницах.

"Отсюда должно было начаться то самое "взять Киев и Украину за три дня"... Мы огнем встречали здесь вражеский десант. Два года спустя мы встречаем здесь наших друзей, наших партнеров", – отметил Зеленский.

Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.



That is why when it comes to ending the war, we always add: on our…