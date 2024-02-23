СМИ: В Киев в субботу прибудут президент Еврокомиссии и премьер Бельгии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, 24 февраля посетят Киев.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" стало известно от дипломатических источников, сообщает "Европейская правда".

"Урсула фон дер Ляйен и Александр де Кроо прибудут в субботу в Киев, чтобы еще раз подтвердить неизменную поддержку Европейского Союза Украине, которая второй год отражает российскую агрессию", – сказал собеседник агентства.

Оба лидера сейчас находятся с визитом в Варшаве.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Метсола ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину обнародовали совместное заявление, в котором обещают помощь, чтобы положить конец войне.

Страны-члены ЕС не смогли согласовать текст совместного заявления ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за позиции Венгрии, поэтому его формат пришлось изменить.

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк ранее писал, что Венгрия заблокировала текст, потому что не согласна с определенными формулировками заявления.