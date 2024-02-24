Прем’єр Бельгії: РФ у війні проти України зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, чия країна наразі головує в Раді ЄС, під час меморіальної церемонії з нагоди другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в Гостомелі розповів про невдачі Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Війна РФ проти України багато чого змінила в Україні та в усьому світі. Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою. НАТО збільшило свою ефективність та знову стало центром колективної безпеки в Європі... Російський флот знищений. Російська зброя виявилася такою, яка не може протистояти західній", – заявив де Кроо.

Він додав, що всього цього не було б, якби не відбулися такі важливі битви, у Гостомелі, які дали змогу Україні продовжувати боротьбу.

"Росіяни намагалися створити в Гостомелі плацдарм..., але вони зазнали поразки. Російська поразка в Гостомелі була початком кінця російської спроби захопити Київ", – зазначив де Кроо.

Бельгійський прем'єр – один із низки топпосадовців, які приїхали до Києва у другу річницю повномасштабної війни: це також прем’єри Канади Джастін Трюдо, Італії Джорджія Мелоні та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Приїхав також колишній прем’єр Британії Борис Джонсон.

Президент України Володимир Зеленський показав, як символічно зустрів прибуваючих до Києва західних топ-посадовців в аеропорту Гостомеля, який Кремль хотів зробити плацдармом для висадки десанту і швидкого захоплення Києва.

Про очікуваний приїзд фон дер Ляєн і прем’єра Бельгії ЗМІ неофіційно повідомляли ще у п’ятницю.