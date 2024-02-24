Фон дер Ляйен: Битву за аэропорт Гостомеля будут вспоминать как начало новой эры для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время мемориальной церемонии по случаю второй годовщины широкомасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле пообещала дальнейшую поддержку Киеву.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Битва за Гостомельский аэропорт больше не будет вспоминаться как самый темный час в нашей истории, но как начало новой эры для Украины и для всей Европы", – отметила она.

По ее словам, этот аэропорт – не только символ сопротивления украинцев, но также – их индустрии и изобретательности. Она указала, что хотя два года назад РФ разрушила самолет "Мрия", ей не удалось уничтожить мечту о свободной и процветающей Украине внутри Европы.

"Мы здесь, чтобы сказать, что Европа будет помогать вам столько, сколько потребуется. Будет финансовая поддержка, больше боеприпасов, больше тренировок для войск, больше средств ПВО и больше инвестиций в оборонную промышленность Европы и Украины. Нет лучшего места, чем этот аэропорт, чтобы еще раз подтвердить нашу приверженность Украине", – указала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии сегодня находится в Киеве.

Она одна из ряда топ-чиновников, которые приехали в Киев во вторую годовщину полномасштабной войны: это также премьеры Канады Джастин Трюдо, Италии Джорджия Мелони и Бельгии Александр де Кроо.

Приехал также бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, на этой неделе официально подтвердилось, что Урсулу фон дер Ляйен выбирают ключевым кандидатом от ее политической группы, поэтому в случае победы ЕНП на выборах она должна во второй раз возглавить Еврокомиссию.