Стали известны детали соглашения по безопасности между Украиной и Канадой

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква раскрыл детали соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, которое подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо 24 февраля в Киеве.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Жовква написал в Facebook.

Как отметил заместитель руководителя ОП, Канада стала первой страной вне европейского региона, которая "формализовала свои обязательства по безопасности в отношении Украины".

Двустороннее соглашение прежде всего предусматривает, что в 2024 году Канада предоставит Украине макроэкономическую и военную поддержку на сумму 3,02 миллиарда канадских долларов (более 2,2 миллиона долларов США).

Впервые в подобных соглашениях, по словам Жовквы, предусмотрено создание Канадско-украинского стратегического партнерства по безопасности, "которое определяет сферы для усиления сотрудничества в различных областях, в частности обороны".

Также документ предусматривает помощь в укреплении возможностей Украины "для надлежащего реагирования не только на новую агрессию, но и на возможную эскалацию текущей", отмечает заместитель председателя ОП.

Кроме того, соглашение отмечает ведущую роль Канады в возвращении в Украину депортированных или принудительно перемещенных в РФ детей и закрепляет блок по поддержке украинских ветеранов войны.

"Канада будет продолжать разностороннюю поддержку Украины в течение десяти лет срока действия этого Соглашения", – добавил Жовква.

Напомним, переговоры по двустороннему соглашению по безопасности Оттава и Киев начали в августе 2023 года. На сегодня аналогичные соглашения Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией и Италией.

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