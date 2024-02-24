Украина подписала первое соглашение по безопасности с государством за пределами Европы

Президент Владимир Зеленский 24 февраля сообщил о подписании "соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности" с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который находится в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Двустороннее соглашение по безопасности было подписано в рамках визита канадского премьера в Украину по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.

"Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов (2,2 миллиарда долларов США. – Ред.) макрофинансовой и оборонной помощи Украине", – написал Зеленский в Telegram.

Другие детали документа пока неизвестны.

Напомним, переговоры по двустороннему соглашению по безопасности Оттава и Киев начали в августе 2023 года.

В середине января посол Канады в Украине Наталья Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.

На сегодня аналогичные соглашения Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией и Италией.

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