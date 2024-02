Украина подписала соглашение по безопасности с Италией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджией Мелони подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Владимир Зеленский.

По словам президента Зеленского, этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией.

Our meetings with Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni are always meaningful. Today we have an important result. We signed a bilateral security cooperation agreement between Ukraine and Italy.



This document establishes a solid foundation for our countries' long-term security… pic.twitter.com/sKygvWDrZ6