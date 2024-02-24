У Польщі почали розслідування після пошкодження потяга з українською соєю

Польська поліція почала попереднє розслідування за фактом висипання п’яти тонн української сої з вагона на під'їзну колію у гміні Дорогуськ Люблінського воєводства.

Про це RMF FM повідомила комісарка поліції міста Хелм Ева Чиж, пише "Європейська правда".

За словами Чиж, український потяг, що складається з близько 80 вагонів, в'їхав до Польщі два дні тому – тобто 22 лютого – і очікує на митне оформлення.

"Уранці поліцейські отримали повідомлення про розсипане зерно. Ми перевірили територію, опитали свідків і передамо справу до прокуратури", – додала представниця хелмської поліції. За її словами, інцидент важко пов'язати з протестом фермерів.

Водночас, як нагадує RMF FM, напередодні польська поліція отримала повідомлення про те, що з поїзда, який також прибув з України і очікував митного оформлення на залізничній станції в гміні Дорогуськ, розлилася рапсова рідина.

Хелмська окружна прокуратура також розслідує факт висипання зерна з українських вантажівок перед переходом у Дорогуську 11 лютого.

Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. Тогочасні дії протестувальників розслідує прокуратура, а в уряді Польщі перепросили за цей випадок.

Читайте також статтю про те, чому польська влада не реагує на блокаду кордону і чи може це змінитися.