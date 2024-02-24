В ОП рассказали о содержании соглашения по безопасности между Украиной и Италией

Двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Италией, подписанное 24 февраля, предусматривает сохранение уровня военной помощи Украине и сотрудничество в различных секторах обороны.

Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

Как напомнил Жовква, с начала полномасштабной войны Италия предоставила Украине более двух миллиардов евро разносторонней поддержки и восемь пакетов военной помощи. "Италия намерена сохранить тот же уровень поддержки в 2024 году и уже продлила на весь этот год действие соответствующего законодательства", – добавил он.

Соглашение по безопасности предусматривает конкретный перечень видов вооружений, "в частности средства дальнобойного поражения", которые Италия будет предоставлять Украине, а также углубление сотрудничества в сферах оборонной промышленности, разведки, кибербезопасности, борьбы с организованной преступностью и разминирования.

Как отмечает Жовква, отдельно документ закрепляет обязательства Италии участвовать в восстановлении и восстановлении Украины, в частности Одессы и области, и организовать Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году.

Также там говорится о сотрудничестве в вопросах санкционного давления на страну-агрессора, возмещения причиненных Россией убытков и привлечения России к ответственности, а еще – четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО и поддержки реформ.

"Документ фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины", – добавил замглавы ОП.

Кроме Италии, на сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией и Канадой.

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