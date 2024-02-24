Премьер Италии о военной помощи Украине: Путать "мир" и "капитуляцию" - лицемерно

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, подчеркнула необходимость продолжать военную помощь для Киева.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве 24 февраля, передает корреспондент "Европейской правды".

Мелони напомнила, что соглашение по безопасности с Украиной определяет обязательства, которые Италия взяла вместе с другими членами "Группы семи" в июле прошлого года в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

"Мы продолжаем оказывать поддержку Украине в том, что я всегда считала, как вы знаете, справедливым правом народа защищаться. Это обязательно предусматривает и военную поддержку, потому что путать широко употребляемое слово "мир" с "капитуляцией" как это делают, – это лицемерный подход, который мы никогда не будем разделять", – подчеркнула глава итальянского правительства.

Она добавила, что соглашение позволяет систематизировать такую помощь Украине; к тому же, нужен всеобъемлющий подход, который сможет помочь Украине "смотреть в будущее – в промышленной отрасли, в энергетической сфере, в сфере критической инфраструктуры", а также предусматривает гуманитарную поддержку.

"Сегодняшним подписанием документа мы подтверждаем, что Италия продолжит обеспечивать необходимую поддержку свободы и независимости Украины, против которой была осуществлена агрессия, помогая ей вместе строить свое будущее", – указала Мелони.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджией Мелони подписали двустороннее соглашение по безопасности. Оно предусматривает сохранение уровня военной помощи Украине на 2024 год и сотрудничество в различных секторах обороны.

Кроме Италии, на сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией и Канадой.

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