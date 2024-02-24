Проекты USAID в Украине под угрозой срыва из-за блокировки средств в Конгрессе США

Агентство США по международному развитию (USAID) предупреждает об угрозе своей деятельности в Украине из-за того, что Конгресс продолжает медлить с выделением дополнительного финансирования на помощь Киеву.

Об этом в комментарии "Голосу Америки" заявила администратор USAID Саманта Пауэр, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о влиянии отсутствия финансирования из Конгресса США на деятельность USAID в Украине его руководительница ответила: "Я бы сказала, что все наши программы находятся под угрозой".

Как пояснила Пауэр, Агентство вложилось в Украине в ряд долгосрочных проектов – в частности интеграцию украинской железной дороги в европейскую систему и помощь сельскому хозяйству.

"Это все в интересах Украины и в интересах Соединенных Штатов, потому что со временем это будет означать меньше прямой бюджетной поддержки, больше налоговых поступлений, и это в интересах Соединенных Штатов, потому что действительно уязвимым странам понадобится меньше гуманитарной помощи", – пояснила она логику поддержки фермеров.

Отдельно USAID финансирует гуманитарные программы в Украине, нацеленными на наиболее уязвимые группы населения.

"Мысль о том, что мы не сможем поддержать их в час наибольшей нужды, – это действительно очень мрачная мысль", – сказала Пауэр.

По данным USAID, с начала полномасштабного нападения России Агентство предоставило 9,88 миллиарда долларов на программы развития и гуманитарную помощь в Украине.

Как известно, Сенат США одобрил многострадальный проект о дополнительном финансировании на вопросы нацбезопасности, включая помощь для Украины. Из проекта исключили наиболее спорный вопрос о мерах на южной границе для сдерживания миграции.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон дал понять, что не хочет выносить на голосование проект без мер по южной границе, хотя перед тем говорил, что компромиссный проект в полном виде не имеет шансов в Палате представителей, если будет одобрен в Сенате. Палата ушла на перерыв до конца февраля.