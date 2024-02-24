Проєкти USAID в Україні під загрозою зриву через блокування коштів у Конгресі США

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) попереджає про загрозу своїй діяльності в Україні через те, що Конгрес продовжує зволікати з виділенням додаткового фінансування на допомогу Києву.

Про це в коментарі "Голосу Америки" заявила адміністраторка USAID Саманта Пауер, повідомляє "Європейська правда".

На питання про вплив відсутності фінансування з Конгресу США на діяльність USAID в Україні його очільниця відповіла: "Я б сказала, що всі наші програми є під загрозою".

Як пояснила Пауер, Агентство вклалось в Україні в низку довгострокових проєктів – зокрема інтеграцію української залізниці в європейську систему та допомогу сільському господарству.

"Це все є в інтересах України та в інтересах Сполучених Штатів, тому що з часом це означатиме менше прямої бюджетної підтримки, більше податкових надходжень, і це в інтересах Сполучених Штатів, тому що справді вразливим країнам знадобиться менше гуманітарної допомоги", – пояснила вона логіку підтримки фермерів.

Окремо USAID фінансує гуманітарні програми в Україні, націленими на найбільш вразливі групи населення.

"Думка про те, що ми не зможемо підтримати їх у годину найбільшої потреби, – це справді дуже похмура думка", – сказала Пауер.

За даними USAID, з початку повномасштабного нападу Росії Агентство надало 9,88 мільярда доларів на програми розвитку та гуманітарну допомогу в Україні.

Як відомо, Сенат США схвалив багатостраждальний проєкт про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, включно з допомогою для України. З проєкту виключили найбільш суперечливе питання про заходи на південному кордоні для стримання міграції.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон дав зрозуміти, що не хоче виносити на голосування проєкт без заходів щодо південного кордону, хоча перед тим казав, що компромісний проєкт у повному вигляді не має шансів у Палаті представників, якщо буде схвалений у Сенаті. Палата пішла на перерву до кінця лютого.