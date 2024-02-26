Правительство Сербии отвергло расследование проблемных выборов, потому что это "отменит суверенитет"

Глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что декабрьские выборы в стране были легитимными, отвергнув призыв оппозиции, международного сообщества и Европейского парламента провести международное расследование.

Об этом Брнабич сказала в телевизионном эфире канала Prva, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сербское правительство отрицает нарушения на выборах, которые осудили местные и международные политики, наблюдатели, общественные организации и Европейский парламент.

"Ни один голос не был украден. Муха не могла пролететь, не говоря уже о том, чтобы что-то украсть", – заявила Брнабич.

Она отметила, что международное расследование "приостановит работу институтов и закона в Сербии".

"Видимо, Европарламенту уже недостаточно, и теперь они идут в Еврокомиссию, чтобы пофантазировать о том, как должно выглядеть расследование. Оппозиция хочет не только отменить или посягнуть на наш суверенитет, но и приостановить работу национальных институтов и законов", – сказала глава правительства Сербии.

"Я никогда не позволю проведение международного расследования, потому что это будет означать отмену суверенитета страны. Это приостановило бы работу парламента, институтов, демократии, и в конечном итоге привело бы к тому, что к власти пришли бы иностранцы", – добавила Брнабич.

Европейский парламент 8 февраля принял резолюцию, в которой заявил, что выборы в Сербии 17 декабря 2023 года не были проведены в справедливых условиях. Они призвали к независимому расследованию нарушений.

Официальные результаты досрочных выборов в Сербии показали, что партия президента Александара Вучича одержала убедительную победу на парламентских выборах и с меньшим перевесом получила большинство на муниципальных выборах в Белграде.

Оппозиция, объединенная в блок "Сербия против насилия", призвала расследовать нарушения и провести повторные выборы в столице Белграде, где обнаружила многочисленные фальсификации, а также собирала тысячи людей на акции протеста.