Уряд Сербії відкинув розслідування проблемних виборів, бо це "скасує суверенітет"

Глава уряду Сербії Ана Брнабич заявила, що грудневі вибори в країні були легітимними, відкинувши заклик опозиції, міжнародної спільноти та Європейського парламенту провести міжнародне розслідування.

Про це Брнабич сказала у телевізійному ефірі каналу Prva, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Сербський уряд заперечує порушення на виборах, які засудили місцеві та міжнароді політики, спостерігачі, громадські організації та Європейський парламент.

"Жоден голос не був вкрадений. Муха не могла пролетіти, не кажучи вже про те, щоб щось вкрасти", – заявила Брнабич.

Вона зазначила, що міжнародне розслідування "призупинить роботу інституцій і закону в Сербії".

"Мабуть, Європарламенту вже недостатньо, і тепер вони йдуть до Єврокомісії, щоб пофантазувати про те, як має виглядати розслідування. Опозиція хоче не тільки скасувати або зазіхнути на наш суверенітет, але й призупинити роботу національних інститутів і законів", – сказала глава уряду Сербії.

"Я ніколи не дозволю проведення міжнародного розслідування, тому що це означатиме скасування суверенітету країни. Це призупинило б роботу парламенту, інститутів, демократії, і в кінцевому підсумку призвело б до того, що до влади прийшли б іноземці", – додала Брнабич.

Європейський парламент 8 лютого ухвалив резолюцію, у якій заявив, що вибори в Сербії 17 грудня 2023 року не були проведені в справедливих умовах. Вони закликали до незалежного розслідування порушень.

Офіційні результати дострокових виборів у Сербії показали, що партія президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу на парламентських виборах і з меншою перевагою здобула більшість на муніципальних виборах у Белграді.

Опозиція, об'єднана у блок "Сербія проти насильства", закликала розслідувати порушення й провести повторні вибори у столиці Белграді, де виявила численні фальсифікації, а також збирала тисячі людей на акції протесту.