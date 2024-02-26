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Уряд Сербії відкинув розслідування проблемних виборів, бо це "скасує суверенітет"

Понеділок, 26 лютого 2024, 09:19

Глава уряду Сербії Ана Брнабич заявила, що грудневі вибори в країні були легітимними, відкинувши заклик опозиції, міжнародної спільноти та Європейського парламенту провести міжнародне розслідування.

Про це Брнабич сказала у телевізійному ефірі каналу Prva, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Сербський уряд заперечує порушення на виборах, які засудили місцеві та міжнароді політики, спостерігачі, громадські організації та Європейський парламент. 

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"Жоден голос не був вкрадений. Муха не могла пролетіти, не кажучи вже про те, щоб щось вкрасти", – заявила Брнабич.

Вона зазначила, що міжнародне розслідування "призупинить роботу інституцій і закону в Сербії".

"Мабуть, Європарламенту вже недостатньо, і тепер вони йдуть до Єврокомісії, щоб пофантазувати про те, як має виглядати розслідування. Опозиція хоче не тільки скасувати або зазіхнути на наш суверенітет, але й призупинити роботу національних інститутів і законів", – сказала глава уряду Сербії.

"Я ніколи не дозволю проведення міжнародного розслідування, тому що це означатиме скасування суверенітету країни. Це призупинило б роботу парламенту, інститутів, демократії, і в кінцевому підсумку призвело б до того, що до влади прийшли б іноземці", – додала Брнабич.

Європейський парламент 8 лютого ухвалив резолюцію, у якій заявив, що вибори в Сербії 17 грудня 2023 року не були проведені в справедливих умовах. Вони закликали до незалежного розслідування порушень.

Офіційні результати дострокових виборів у Сербії показали, що партія президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу на парламентських виборах і з меншою перевагою здобула більшість на муніципальних виборах у Белграді.

Опозиція, об'єднана у блок "Сербія проти насильства", закликала розслідувати порушення й провести повторні вибори у столиці Белграді, де виявила численні фальсифікації, а також збирала тисячі людей на акції протесту.

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