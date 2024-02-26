Среди поляков возросла поддержка правительства Туска

Один из последних соцопросов показал рост поддержки премьера Дональда Туска и его правительства, по сравнению с январем.

Как сообщает PAP, пишет "Европейская правда", таковы результаты опроса CBOS, проведенного в феврале.

41% опрошенных в целом поддерживают правительство, что на 3 процентных пункта больше, чем в январе. Недовольны правительством – 34%, на пять процентных пунктов меньше, чем в январе. Еще 22% сказали, что воспринимают правительство нейтрально и 3% – что не определились с мнением.

Доля тех, кто положительно оценивает работу правительства, выросла на пять процентных пунктов и составляет 45%, тогда как отрицательно – 41%, на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе.

Туском как премьером Польши довольны 43% респондентов (на 2 процентных пункта больше, чем в январе), недовольны – 47% (на 2 процентных пункта меньше). 10% не определились с мнением.

И лично Туска, и правительство в целом более положительно воспринимают состоятельные и более образованные поляки, тогда как наиболее негативное отношение к Туску – среди фермеров, представителей рабочих профессий и пенсионеров.

Напомним, Дональд Туск пообещал убрать препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи Украине на фоне протестов фермеров, а также жестко раскритиковал появление там пропутинского плаката.

В то же время он заявил, что правительство допускает дополнительные меры контроля сельхозпродукции на границе с Украиной.