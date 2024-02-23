Польша может ввести дополнительные меры контроля продукции на границе с Украиной
Власти Польши в ближайшее время могут ввести дополнительные меры контроля сельхозпродукции на границе с Украиной.
Об этом на пресс-конференции заявил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает "Европейская правда".
Туск отметил, что находится в постоянном контакте с украинскими партнерами.
"И не скрываю, что, если будет необходимость, в ближайшие дни мы также примем дальнейшие решения по эффективному контролю на нашей границе, когда речь идет о продуктах, которые направляются в ЕС и Польшу", – сказал он.
Ранее Туск отклонил приглашение Зеленского о правительственной встрече на границе, но пообещал убрать препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи Украине.
Также он жестко отреагировал на появление пропутинского плаката на одном из протестов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встреч с польской стороной заявил, что Украина и Польша настроены решить проблемы.