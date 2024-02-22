Туск обещает убрать препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры.

Слова главы польского правительства, как пишет "Европейская правда", цитирует TVN24.

По его словам, это решение должно обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать к украинской стороне без каких-либо задержек".

"Это вопрос следующих нескольких часов", – сообщил премьер-министр Польши.

Он подчеркнул, что задача Польши – это полная пропускная способность на границе, когда речь идет о военном транспорте и гуманитарной помощи, маршруты которых пролегают через Польшу.

Туск пояснил, что "это также будет означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной".

Польский премьер призвал отделить вопрос "прямой поддержки Украины и защиты польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной".

Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что из-за блокады польскими фермерами пунктов пропуска может задерживаться доставка гуманитарной помощи.

Туск также отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского о правительственной встрече на границе для решения ситуации, сложившейся из-за протестов польских фермеров.

21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.