Литва будет проверять зерно из РФ и Беларуси

Министерство сельского хозяйства Литвы усиливает контроль за импортом зерна из России, Беларуси и оккупированных РФ территорий Украины, Молдовы и Грузии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

После вступления в силу приказа министра все поставки зерна и зерновых продуктов из этих стран и территорий будут остановлены и проверены, говорится в пресс-релизе министерства.

Каждый вагон поезда или транспортное средство, перевозящее зерно и зерновые продукты из этих стран и территорий, будут осматривать.

Продукцию будут проверять на содержание остатков пестицидов, микотоксинов и металлов (свинца и кадмия), а также проверять происхождение продукции.

Усиленные меры будут касаться как товаров, импортируемых в Литву, так и тех, что идут транзитом через Клайпедский порт.

Ранее министерство сельского хозяйства Литвы заявило, что объявит о новых ограничениях на импорт зерна из России и Беларуси, но полный запрет вводить не будет.

На прошлой неделе латвийский парламент принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что ее государство подает пример другим, запрещая импорт зерна из России и Беларуси.