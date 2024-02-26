Литва перевірятиме зерно з РФ та Білорусі

Міністерство сільського господарства Литви посилює контроль за імпортом зерна з Росії, Білорусі та окупованих РФ територій України, Молдови та Грузії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Після набуття чинності наказу міністра всі поставки зерна та зернових продуктів з цих країн та територій будуть зупинені та перевірені, йдеться в пресрелізі міністерства.

Кожен вагон поїзда або транспортний засіб, що перевозить зерно та зернові продукти з цих країн й територій, будуть оглядати.

Продукцію перевірятимуть на вміст залишків пестицидів, мікотоксинів та металів (свинцю й кадмію), а також перевірятимуть походження продукції.

Посилені заходи стосуватимуться як товарів, що імпортуються до Литви, так і тих, що йдуть транзитом через Клайпедський порт.

Раніше міністерство сільського господарства Литви заявило, що оголосить про нові обмеження на імпорт зерна з Росії та Білорусі, але повну заборону не запроваджуватиме.

Минулого тижня латвійський парламент прийняв тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Латвія заявила, що цей крок спрямований на розрив економічних зв’язків з країнами-агресорами та доповнює санкції ЄС.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня раніше заявила, що її держава подає приклад іншим, забороняючи імпорт зерна з Росії та Білорусі.