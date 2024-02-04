В ЕС отреагировали на рейд полиции Косово в сербских учреждениях и организациях

В Европейском Союзе призвали Косово "воздержаться от односторонних действий" после рейдов и решения о закрытии сербских муниципальных учреждений, функционирующих как параллельные структуры косовских сербов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано.

Он заявил, что ЕС "с большой обеспокоенностью" реагирует на действия полиции в отношении сербских учреждений в муниципалитетах Драгаш, Печ, Исток и Клина, а также офисе общественной организации "Центр мира и толерантности" в Приштине.

"Неожиданное закрытие этих офисов негативно повлияет на повседневную жизнь косово-сербских общин, поскольку это ограничит их доступ к базовым социальным услугам, учитывая отсутствие альтернативы на данный момент.

Статус этих структур должен решиться в диалоге при посредничестве ЕС, в привязке к учреждению Ассоциации сербских муниципалитетов", – заявил Петер Стано.

Он призвал Косово "избегать односторонних действий, которые могут привести к увеличению напряжения".

В течение недели в Косово заявили о закрытии сербских учреждений в четырех муниципалитетах, которые функционировали как параллельные муниципальные органы власти рядом с косовскими, а из их помещений изъяли документы.

Также напряжение вызвало начало введения евро в муниципалитетах, где проживает много этнических сербов.