Косово прекратило деятельность сербских структур на севере, возмутив ЕС, США и Белград

Прокуратура муниципалитета Печ в Косове, в координации с полицией Косова и Косовским разведывательным управлением, объявила о закрытии трех так называемых параллельных сербских структур, функционировавших как альтернативные косовским сербские муниципалитеты Печ, Исток и Клина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Балканський оглядач".

Структуры, созданные косовскими сербами при поддержке официального Белграда, обвинили в совершении уголовных преступлений: подделке документов и распространении ложной информации.

Полиция Косова провела обыск в помещениях учреждений, которыми руководит Сербия, а также в неправительственной организации этнических сербов "Центр мира и толерантности", конфисковав документы и компьютеры, которые содержали информацию, противоречащую законам Косова.

Как сообщила полиция, на некоторых документах был логотип правительства Сербии, другие использовали документацию параллельных властных структур, созданных этническими сербами и незаконных с точки зрения официальной Приштины.

Были изъяты многочисленные документы, некоторых лиц допрашивала полиция.

Позже Управление по делам Косово и Метохии правительства Сербии заявило, что "главы временных органов власти были взяты под стражу для проведения информационных бесед".

Партия косовских сербов "Сербский список" (Srpska Lista) призвала Белград добиваться вмешательства Европейского Союза и миссии НАТО в Косове KFOR, чтобы предотвратить "сведение счетов" премьер-министра Косова Альбина Курти с сербской общиной.

"Как бы трудно ни было всем нам, мы должны сохранять взаимное спокойствие, потому что это зло не будет длиться вечно. Действия Приштины следует рассматривать как действия оккупантов и никак иначе", – заявила Srpska Lista.

Американский посол в Приштине Джефф Ховенир обвинил правительство Косова в "неоправданном повышении этнической напряженности" и сказал, что косовские власти "ограничивают возможности Соединенных Штатов выступать эффективным защитником Косова на международной арене", имея в виду операции полиции Косова против офисов управляемых Сербией учреждений.

Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность операциями специальной полиции в офисах учреждений, которыми руководит Сербия, в муниципалитетах Драгаш, Печ, Исток и Клина, а также в помещениях неправительственной организации "Центр мира и толерантности" в Приштине.

Перед этим напряжение на севере Косова вызвало начало введения евро в муниципалитетах, где проживает много этнических сербов.