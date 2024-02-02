Косовским сербам разрешили не пользоваться евро в переходный период

Правительство Косово разрешило переходный этап для использования сербского динара на севере, где большинство населения составляют этнические сербы, до того, как вводить евро, что является его официальной валютой с 2002 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

После призывов США, Италии, Франции, Германии и Великобритании приостановить это решение из-за опасений относительно возможного обострения напряженности между общинами правительство Косово заявило, что позволит переходный период, хотя и не определило, как долго он продлится.

Представитель Евросоюза заявил в четверг, что ЕС обеспокоен тем, какие последствия решение о запрете динара "могут иметь для повседневной жизни косовских сербов... в частности, его влияние на школы и больницы".

Сербия, которая не признает независимость своей бывшей сепаратистской провинции, продолжает использовать динары для выплаты пенсий, социальной помощи и зарплат в сербских параллельных учреждениях в Косово, в частности больницах и школах.

Ранее глава Центрального банка Косово Ахмет Исмаили заявил, что с четверга в северных муниципалитетах будут применяться новые правила местных транзакций в евро, и все финансовые учреждения должны зарегистрироваться в течение следующего месяца.

Евросоюз и Соединенные Штаты давят на Приштину и Белград, чтобы они выполняли договоренности, которых президент Сербии Александар Вучич и глава косовского правительства Альбин Курти достигли в феврале и марте.

Переговоры о нормализации при содействии ЕС не достигли прогресса, особенно после перестрелки в сентябре прошлого года между сербскими боевиками и косовской полицией, которая унесла жизни четырех человек и привела к обострению напряженности.

Как известно, и Сербия, и Косово хотят присоединиться к ЕС, но глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отказ идти на компромисс ставит под угрозу их шансы на членство.

Евросоюз ввел ограничительные меры против Косова летом 2023 года в ответ на вспышку насилия, связанного с голосованием на местных выборах в четырех муниципалитетах на севере страны.

ЕС воздержался от введения мер против Сербии, несмотря на широкое беспокойство по поводу выборов, состоявшихся в стране в декабре.