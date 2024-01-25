Президент Латвии поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс выступает за внедрение одностороннего запрета на импорт российского зерна.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Я поддерживаю запрет импорта российского зерна. Как по политическим, так и по экономическим причинам", – сказал латвийский президент.

Он отметил, что импорт зерна является поддержкой "российской военной машины", а также влияет на латвийское сельское хозяйство.

Кроме того, по словам Ринкевичса, зерно, которое называется российским, может быть украдено с оккупированных украинских территорий. К тому же зерно используется и как оружие в гибридной войне

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что стране нет смысла самостоятельно вводить меры против импорта зерна из России, поскольку ограничения, принятые в одностороннем порядке, не достигнут цели.

Ранее сообщалось, что Сейм Латвии рассмотрит предложение о запрете импорта в страну зерна из России и Беларуси.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отмечал, что вопрос уже неоднократно обсуждался на уровне ЕС. Он предпочитает принимать решение сразу на европейском уровне, потому что если это будет решение только Латвии или балтийских государств, Россия все равно найдет способы продать свое зерно на европейский рынок.

Кроме того, министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе инициировал обсуждение в ЕС запрета импорта в ЕС российской сельскохозяйственной продукции.