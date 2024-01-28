В Минобороны говорят, что Франция сможет предоставлять Украине 3 тысячи 155-мм снарядов ежемесячно

Франция сможет предоставлять украинской армии 3 тыс. снарядов калибра 155-мм ежемесячно.

Об этом заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который возглавлял украинскую делегацию во время первого заседания Коалиции артиллерии в Париже, рассказал в интервью изданию NV, передает "Европейская правда".

По его словам, в Париже состоялся очень предметный разговор с партнерами (на открытии Коалиции артиллерии присутствовали представители 22 стран – ред.)

"Представители украинской делегации аргументированно, исходя из объективной картины на фронте и возможных вариантов развития ситуации, озвучили потребность нашего войска. А также, учитывая угрозы в будущем, говорили о военно-техническом сотрудничестве, долгосрочной поддержке нашего войска", – пояснил Гаврилюк.

В частности, обсуждали вопросы о предоставлении Украине артиллерийских средств, снарядов, поставки запасных частей к артсистемам или их производства на территории Украины, совершенствование системы разведки и управления огнем артиллерийских подразделений, а также говорили об организации ремонта артиллерийского вооружения.

"Во время первого заседания Коалиции артиллерии прозвучали важные заявления со стороны наших партнеров относительно дальнейшей военной поддержки Украины", – рассказал замминистра.

Он отметил, что официальный Париж еще раз продемонстрировал устойчивость поддержки Украины. Франция планирует изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar, шесть из которых будут поставлены в ближайшее время.

"Относительно 155-мм снарядов для французских артсистем министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов ежемесячно", – сказал Гаврилюк.

Лекорню также ранее сообщил, что поставка Украине около сорока дополнительных крылатых ракет SCALP, обещанных президентом Эмманюэлем Макроном, начнется в ближайшее время и продлится в течение года согласно графику, который он не уточнил.