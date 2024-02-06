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Республиканцы в Сенате готовятся провалить голосование за соглашение с помощью для Украины

Вторник, 6 февраля 2024, 22:20

В Сенате США, по всей вероятности, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале The Hill.

В среду, 7 февраля, сенаторы будут голосовать за ускоренное рассмотрение законопроекта с компромиссом по регулированию миграции и дополнительным расходам на национальную безопасность (так называемое cloture motion).

Его принятие должно позволить дальнейшее скорейшее рассмотрение законопроекта без дополнительных обсуждений в Сенате, но требует большинства в 60 голосов – то есть минимум девять республиканцев.

Но ответственный за партийную дисциплину сенатор-республиканец Джон Тун заявил, что его однопартийцы "вряд ли" отдадут свой голос, потому что хотят больше времени для изучения деталей законопроекта.

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"Я намерен – по крайней мере, по ходатайству о дальнейшем рассмотрении (законопроекте. – Ред.) – проголосовать так, как, я думаю, собирается проголосовать большинство нашей фракции – то есть против", – сказал он.

Если cloture motion в Сенате так и не будет поддержан 7 февраля, через двухнедельный перерыв в работе они смогут вернуться к законопроекту не ранее 26 февраля.

Напомним, накануне Сенат США после нескольких месяцев переговоров представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Но спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект. А президент Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп добивается срыва законопроекта в Сенате.

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