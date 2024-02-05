В Белом доме не исключили ударов по Ирану в ответ на убийство своих солдат

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан не исключил ударов по Ирану после серии американских авиаударов по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии в ответ на убийство трех американских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

"...Было бы глупо с моей стороны говорить о том, что мы допускаем, а что исключаем", – отметил представитель администрации президента США.

В ответ на уточнение, не исключают ли Соединенные Штаты ударов по Ирану, он сказал, что не собирается "углубляться в то, что есть на столе и чего там нет, когда речь идет об американском ответе".

"Скажу лишь, что президент настроен решительно реагировать на атаки на наших людей. Президент также не стремится к более широкой войне на Ближнем Востоке", – отметил Салливан.

Перед этим в интервью CBS советник по национальной безопасности сказал, что США намерены нанести новые удары по поддерживаемым Ираном группировкам.

"То, что было в пятницу – это начало, а не конец нашего ответа, и будут еще шаги – некоторые из них будут заметны, некоторые, возможно, невидимы", – сказал он.

В то же время Салливан отметил, что не назвал бы это бессрочной военной кампанией Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден дал зеленый свет авиаударам по целям в Сирии и в Ираке в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании еще в понедельник, 29 января, утром.

Удары продолжались около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии. В этой операции были задействованы многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики B-1, выпустившие более 125 высокоточных управляемых боеприпасов.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов, в частности по иранским военным объектам и объектам в Ираке и Сирии, в ответ на атаки на американские цели, в частности на базу на севере Иордании.