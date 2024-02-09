Тисячі студентів у Греції вийшли на нові протести проти освітньої реформи

Тисячі студентів зібралися в Афінах у четвер на акцію протесту проти планів уряду дозволити приватні університети, що призвело до зупинки руху в центрі грецької столиці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

У протестах також взяли участь викладачі та інші працівники державного сектора. Люди також вийшли на вулиці в місті Салоніки.

DPA

Студенти та викладачі занепокоєні тим, що реформа знецінить дипломи державних університетів Греції та ще більше скоротить фінансування державної освіти. Парламент має проголосувати за законопроєкт цього місяця.

У телевізійному інтерв'ю в четвер вранці міністр освіти Кіріакос Пірракакіс заявив, що критерії прийому до нових університетів будуть "найсуворішими в Європі".

Він додав, що приватні університети матимуть такий самий стандарт прийому, як і державні установи, що означає, що якщо кількість заяв на навчання перевищуватиме кількість наявних місць, то будуть прийняті лише найкращі абітурієнти.

Щодо звинувачення в тому, що якість дипломів може бути нижчою, ніж у державних університетах, Пірракакіс зазначив, що наразі близько 40 тисяч студентів навчаються за кордоном, чиї дипломи також будуть визнані пізніше.

Звинувачення в тому, що приватні університети заборонені конституцією, уряд спростовує аргументом, що цим кроком країна адаптується до чинного законодавства ЄС.

Як відомо, багато грецьких сімей відправляють своїх дітей на навчання за кордон, якщо можуть собі це дозволити. Водночас молоді люди часто залишаються за кордоном після навчання.

Тому грецький уряд прагне, щоб молодь навчалася в країні та виходила на внутрішній ринок праці після закінчення навчання.

Раніше повідомляли, що грецька поліція у місті Комотіні вивела з будівлі юридичного факультету студентів, які зайняли його під час іспитів на знак протесту проти планів уряду дозволити приватні університети, та арештувала 12 із них.

Минулого тижня грецька поліція вступила в сутички з протестувальниками в масках, які у четвер зібрались біля парламенту на демонстрацію проти планів дозволити іноземним приватним університетам працювати в країні.

У січні тисячі грецьких студентів також вийшли на мітинги в Афінах та інших містах на знак протесту проти запланованих освітніх реформ, які дозволять запровадити в країні приватні університети.