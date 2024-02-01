В Греции вспыхнули столкновения во время протеста против образовательной реформы

Греческая полиция вступила в столкновения с протестующими в масках, которые в четверг собрались возле парламента на демонстрацию против планов разрешить иностранным частным университетам работать в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Тысячи студентов и других демонстрантов прошли мирным маршем через центр Афин рано утром, некоторые из них держали транспаранты с надписями: "Нет приватизации частных университетов! Нет приватизации государственного образования!".

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Когда большинство из них прошли мимо парламента, часть протестующих откололась и вступила в стычки с полицией. Представитель полиции заявил, что полицейские подверглись нападению и в ответ применили слезоточивый газ.

Позже местные СМИ сообщили, что в столичном районе Экзархия, популярном среди студентов, подожгли мусорные контейнеры.

Консервативное правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса разработало законопроект о реформе образования, позволяющий заведениям работать как филиалам иностранных университетов.

Критики говорят, что этот шаг обесценит дипломы государственных университетов Греции и еще больше сократит финансирование государственного образования.

Парламент должен проголосовать за законопроект в этом месяце.

В январе тысячи греческих студентов также вышли на митинги в Афинах и других городах в знак протеста против запланированных образовательных реформ, которые позволят ввести в стране частные университеты.