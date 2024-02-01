Во Франции начали забастовку учителя школ
Четверг, 1 февраля 2024, 12:45
Во Франции в четверг начали масштабную забастовку учителя общеобразовательных школ, требуя улучшения условий труда.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
В колледжах и лицеях (во Франции – средняя и старшая школа соответственно) 1 февраля бастуют около 47% всех педагогов, заявили в профсоюзе.
Самая высокая доля протестующих среди учителей средней школы – на работу не вышли 55%. При этом в Минобразования заявили, что бастуют около 20% учителей.
Mobilisation correcte à #Gueret sous un temps maussade. #Greve1erFevrier pic.twitter.com/tF13wWZ4VV— Sais (@sais_staroxya) February 1, 2024
Забастовку педагогов называют крупнейшей с 2022 года.
Piquet de grève au collège Le moulin à vent de Thorigny#Greve1erFevrier @SNESFSU @SnesFsuCreteil pic.twitter.com/8Y7DoJlSPl— SNES-FSU 77 (@SNES77) February 1, 2024
Во многих городах бастующие учителя устраивают акции протеста, в том числе в Париже, где они отправятся в Министерство образования.
Среди прочего, учителей возмутили объяснения министра образования в новом правительстве Амели Удеа-Кастера о том, почему она отдала своих детей учиться в частную католическую школу, которая имеет имидж "элитного" и консервативного заведения.
Среди прочего, она сказала, что в государственной школе часто возникала проблема с отменой уроков из-за отсутствия учителя. Учителя государственных школ восприняли ее комментарии как оскорбление.
Как известно, также во Франции продолжаются масштабные протесты фермеров, которые требуют от правительства отреагировать на их проблемы.
В связи с саммитом ЕС аграрии устроили протесты также в Брюсселе.