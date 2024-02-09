Венгерские фермеры устроили протест возле границы с Украиной

В пятницу венгерские фермеры устроили протест возле КПП "Захонь" на границе с Украиной, выступая против решения Еврокомиссии о продлении беспошлинного ввоза украинской продукции еще на год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает бизнес-венгерское издание Világgazdaság.

Тракторы и различные виды сельскохозяйственной техники растянулись на сотни метров вблизи венгерско-украинской границы.

ФОТО: HTTPS://WWW.SZON.HU/

Демонстрацию организовали Ассоциация союзов венгерских фермеров и фермерских кооперативов и Национальная сельскохозяйственная палата, которые считают решение Еврокомиссии неприемлемым.

Венгерские аграрии настаивают, что продукты, которые поступают из-за пределов Европейского Союза, должны подчиняться тем же правилам, которых придерживаются фермеры ЕС, и Брюссель должен защитить интересы своих собственных фермеров, "а не пытаться уничтожить европейское село своими мерами".

ФОТО: HTTPS://WWW.SZON.HU/

Протестующие также говорят, что Украина экспортирует ГМО-продукты, и они выступают против этого. Они убеждены, что "Украина может разрушить европейское сельское хозяйство" и многие производители и переработчики продуктов питания в ЕС могут обанкротиться из-за поступления украинских товаров.

В то же время представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что венгерская сторона заблаговременно предоставила им информацию об акции фермеров.

Он добавил, что по данным венгерских пограничников, движение для грузовиков не будет блокироваться.

"Собственно сегодня мы отмечали, что интенсивность движения грузовых транспортных средств обеспечивается по-прежнему интенсивно, осложнений для движения не фиксировалось", – отметил Демченко.

Напомним, в пятницу из-за акций протеста польских фермеров в пятницу затруднено движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин".

Формально причиной для блокировки стало решение Еврокомиссии о продлении еще на год полного открытия рынка ЕС для украинской продукции, в том числе аграрной.

Смотрите интервью с торговым представителем Украины Тарасом Качкой о новой блокаде границы, компромиссе с Польшей и свободной торговле с ЕС