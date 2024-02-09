Глава Минобороны Польши о словах Путина: Не вызывают никакого доверия

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал заявление Владимира Путина, который в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что не заинтересован во вторжении в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Во вторник Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону – американскому телеведущему, известному своими пророссийскими взглядами.

Путин на вопрос, может ли он представить сценарий, при котором он отправит российские войска в Польшу, являющуюся членом НАТО, ответил, что это возможно только в одном случае – если Польша нападет на Россию.

"Потому что нас не интересует ни Польша, ни Латвия, ни что-то еще. Зачем нам это делать? У нас просто нет интереса", – сказал Путин.

На пятничной пресс-конференции Косиняка-Камыша попросили прокомментировать эти слова.

Министр ответил, что "чем больше кто-то повторяет, что у него нет планов на что-то, то, наверное, тем больше к этому надо относиться с подозрением".

Глава Минобороны напомнил, что перед вторжением в Украину не только российский лидер, но и другие высшие представители РФ уверяли, что скопление войск у границы с Украиной – это лишь маневры или проверка оперативных возможностей.

"Давайте делать свою работу, давайте готовиться к различным ситуациям, ничто не может усыпить нашу бдительность и, конечно, такие слова этого не делают, наоборот", – добавил министр, отметив, что слова Путина не заслуживают никакого доверия.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил недовольство в связи с интервью Такера Карлсона. Его шокировало, что параноидальные оправдания Путина распространяет американский журналист.

В Еврокомиссии прокомментировали интервью, отметив, что в нем были повторены старые ложь, искажения и манипуляции.