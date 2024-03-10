Глава МИД: Франция хочет усилить помощь Украине и добавить стратегическую неопределенность для РФ

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прокомментировал свою встречу в Вильнюсе со своими балтийскими и украинскими коллегами, чтобы поддержать идею о том, что иностранные войска могут отправить в Украину для помощи в таких сферах, как разминирование.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью La Tribune Dimanche.

"Балтийские страны являются наиболее уязвимыми, и их беспокойство растет с увеличением неопределенности, особенно из-за выборов в США. Отсюда наше желание создать всплеск мобилизации и поддержки Украины. Нам нужно было добавить эту стратегическую неопределенность по отношению к РФ, чтобы послать сильный сигнал, что мы будем оставаться едиными", – отметил Сежурне.

По его словам, все европейцы и союзники Украины сходятся во мнении, что нужно делать больше и лучше. Он указал, что семь стран, в частности Франция, уже подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной, а еще 25 стран находятся в процессе подписания.

"Существует определенное единство в том, что на самом деле, после двух лет конфликта, Россия становится все более агрессивной по отношению к нам. Все соглашаются, что... было бы гораздо хуже, если бы Украина распалась или РФ победила. Поэтому Россия не должна и не может победить", – добавил Сежурне.

Он добавил, что вопрос в том, могут ли союзники Украины заставить Москву прекратить войну другим способом, кроме как максимально поддерживая Киев.

"Мы должны говорить с РФ на одном языке – языке баланса сил. Мы очень наивно думаем, что мы должны устанавливать себе собственные запреты, когда именно Россия нарушает международное право и пытается навязать, какой должна быть внешняя политика европейских стран", – отметил Сежурне.

"История дает нам несколько примеров того, в какой тупик заводят стратегии отступления и слабости. Те, кто в мае 1939 года не хотел умирать за Данциг, только стимулировали (диктатора нацистской Германии Адольфа) Гитлера. Хотя я верю, что история не повторяется, мы не должны повторять ошибок истории", – резюмировал глава МИД.

Ранее Сежурне заявил, что Украина не просит Францию прислать войска, впрочем Париж "ничего не исключает".

Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" возможного развертывания войск западных государств в Украине.

Президент Франции на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.