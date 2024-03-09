Глава МИД Франции: Украина не просит нас прислать войска, но мы ничего не исключаем

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами, чтобы поддержать идею о том, что иностранные войска могут помочь Киеву в таких сферах, как разминирование.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

"Украина не просит нас прислать войска. Сейчас Украина просит нас прислать боеприпасы. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы", – отметил Сежурне.

Министр неоднократно упомянул об операциях по разминированию как о возможности, говоря, что это "может означать наличие определенного персонала, (но) не для того, чтобы воевать".

По его словам, не Россия должна указывать, как западные союзники должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы.

"Не Россия должна организовывать то, как мы разворачиваем наши действия, или устанавливать красные линии. Мы должны решать это между собой", – резюмировал Сежурне.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" возможного развертывания войск западных государств в Украине.

На вопрос о том, что он "не исключает" введения западных войск в Украину, Макрон ответил: "Не исключать чего-то не означает это делать".

Президент Франции на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.