Глава МЗС: Франція хоче посилити допомогу Україні та додати стратегічну невизначеність для РФ

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прокоментував свою зустріч у Вільнюсі зі своїми балтійськими та українськими колегами, щоб підтримати ідею про те, що іноземні війська можуть відправити в Україну для допомоги в таких сферах, як розмінування.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

"Балтійські країни є найбільш вразливими, і їхні занепокоєння зростають зі збільшенням невизначеності, особливо через вибори у США. Звідси наше бажання створити сплеск мобілізації та підтримки України. Нам потрібно було додати цю стратегічну невизначеність по відношенню до РФ, щоб послати сильний сигнал, що ми залишатимемося єдиними", – зазначив Сежурне.

За його словами, всі європейці та союзники України сходяться на думці, що потрібно робити більше й краще. Він вказав, що сім країн, зокрема Франція, вже підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною, а ще 25 країн перебувають у процесі підписання.

"Існує певна єдність у тому, що насправді, після двох років конфлікту, Росія стає все більш агресивною щодо нас. Всі погоджуються, що... було б набагато гірше, якби Україна розпалася або РФ перемогла. Тому Росія не повинна й не може перемогти", – додав Сежурне.

Він додав, що питання в тому, чи можуть союзники України змусити Москву припинити війну іншим способом, окрім як максимально підтримуючи Київ.

"Ми повинні говорити з РФ однією мовою – мовою балансу сил. Ми дуже наївно думаємо, що ми повинні встановлювати собі власні заборони, коли саме Росія порушує міжнародне право та намагається нав'язати, якою має бути зовнішня політика європейських країн", – зауважив Сежурне.

"Історія дає нам кілька прикладів того, в який глухий кут заводять стратегії відступу та слабкості. Ті, хто в травні 1939 року не хотів помирати за Данциг, лише стимулювали (диктатора нацистської Німеччини Адольфа) Гітлера. Хоча я вірю, що історія не повторюється, ми не повинні повторювати помилок історії", – резюмував глава МЗС.

Раніше Сежурне заявив, що Україна не просить Францію надіслати війська, втім Париж "нічого не виключає".

Перед цим президент Франції Емманюель Макрон вкотре прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.

Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.