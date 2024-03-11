Глава МИД Германии не против обмена ракетами с Британией для вооружения Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона по обмену крылатыми ракетами, чтобы Украина могла получить больше дальнобойного оружия.

Заявление Бербок приводит Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Это был бы вариант", – сказала немецкий министр, комментируя предложения Кэмерона.

Она отметила, что такой обмен вооружением уже происходил ранее при участии Германии.

"Круговой обмен – это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад", – добавила глава МИД Германии.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Гофрайтер поддержал британское предложение, тогда как представитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль против такого обмена, поскольку, по его убеждению, Украина должна получить именно Taurus.

В январе об этом британском предложении сообщала немецкая газета Handelsblatt. В то же время глава немецкого Минобороны Борис Писториус тогда заявлял, что ему ничего не известно об этом.