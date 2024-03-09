В Бундестаге заявили, что Шольц не должен "стоять на пути" обмена Taurus на Storm Shadow

Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер поддержал британское предложение об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Как сообщает "Европейская правда", заявление депутата приводит AFP.

По словам Хофрайтера, "было бы лучше", если бы канцлер Германии Олаф Шольц не блокировал поставки Taurus Украине.

"Но пока Украина не получит больше крылатых ракет, такой "кольцевой обмен" – это возможность", – добавил он.

Депутат также убежден, что Шольц "не должен препятствовать и этому".

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

В январе об этом британском предложении сообщала немецкая газета Handelsblatt. В то же время глава немецкого Минобороны Борис Писториус тогда заявлял, что ему ничего не известно о предложении Британии провести обмен ракетами.