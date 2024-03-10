Немецкая оппозиция против идеи обмена Taurus на Storm Shadow

Руководство фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге не поддерживает британское предложение об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

В интервью газете Rheinische Post заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефуль заявил, что необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины, к чему относится и поставки "лучших систем вооружения, а Taurus – это как раз такая система".

"Ни один круговой обмен не может заменить ее по дальности, точности и силе поражения", – отметил он.

Перед этим передать Украине Taurus призвали председатели ХДС и ее сестринской партии ХСС – Фридрих Мерц и Маркус Зёдер.

Ранее депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Гофрайтер поддержал британское предложение об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow.

Напомним, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

В январе об этом британском предложении сообщала немецкая газета Handelsblatt. В то же время глава немецкого Минобороны Борис Писториус тогда заявлял, что ему ничего не известно о предложении Британии провести обмен ракетами.