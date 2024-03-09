Британия официально предлагает Германии обменять Taurus на Storm Shadow для передачи Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.
Соответствующее заявление Кэмерон сделал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".
"Мы готовы рассмотреть все варианты для достижения максимального эффекта для Украины", – отметил глава британского МИД.
Идея британского министра заключается в том, что Германия могла бы поставить Taurus в Британию, а британское правительство взамен предоставило бы Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.
"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", – сказал Кэмерон.
Однако он "не хотел бы раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы намерены делать".
Кэмерон отверг опасения, что поставки крылатых ракет могут привести к эскалации войны в Украине.
"Вполне возможно наложить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не будет способствовать эскалации" – сказал министр.
Он подчеркнул, к Британия доверяет заверениям, предоставленным Украиной, а также добавил, что в Лондоне довольны достигнутыми договоренностями.
"Иначе мы бы этого не делали", – отметил глава МИД.
В январе газета Handelsblatt сообщила, что Великобритания предложила поставить Украине больше своих крылатых ракет Storm Shadow в обмен на Taurus от Германии.
Согласно идее, Великобритания или Франция могли бы получить Taurus со складов Вооруженных сил Германии. Зато Париж и Лондон могли бы передать в Украину больше своих крылатых ракет, которые они уже поставляют.
Издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Германия рассматривает свое участие в поставках крылатых ракет в Украину, если состоится обмен ракетами с союзниками по НАТО.
В то же время глава немецкого Минобороны Борис Писториус тогда заявлял, что ему ничего не известно о предложении Британии провести обмен ракетами.