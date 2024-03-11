Глава МЗС Німеччини не проти обміну ракетами з Британією для озброєння України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала пропозицію свого британського колеги Девіда Кемерона щодо обміну крилатими ракетами, щоб Україна могла отримати більше далекобійної зброї.

Заяву Бербок наводить Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Це був би варіант", – сказала німецька міністерка, коментуючи пропозицію Кемерона.

Вона зазначила, що такий обмін озброєнням вже відбувався раніше за участі Німеччини.

"Круговий обмін – це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому", – додала очільниця МЗС Німеччини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Гофрайтер підтримав британську пропозицію, тоді як представник опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль проти такого обміну, оскільки, на його переконання, Україна має отримати саме Taurus.

У січні про цю британську пропозицію повідомляла німецька газета Handelsblatt. Водночас глава німецького Міноборони Борис Пісторіус тоді заявляв, що йому нічого не відомо про це.